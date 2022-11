Na conferência que debate o parlamento do futuro, Acre é destaque nacional

A Assembleia Legislativa do Acre foi destaque no primeiro dia da conferência nacional da UNALE, aberta nesta quarta-feira (9), na Arena Pernambuco, em Recife.

Deputados, assessores e servidores participaram ativamente das palestras e oficinas que marcaram o primeiro do evento, que chega a sua 25• edição.

Policiais Legislativos elegeram a nova diretoria da Associação e definiram uma lista de prioridades, enquanto os servidores administrativos discutiam a gestão parlamentar para os próximos anos.

Na comunicação, os jornalistas da ALEAC participaram do seminário que debateu o futuro da comunicação nas casas legislativas. Os deputados trocaram experiências com parlamentares de outros estados durante as conferências simultâneas e já no início da noite, compuseram o dispositivo de honra na abertura oficial da Conferência, presidida pelo deputado Lídio Lopes (MS), presidente da UNALE.

Nesta quinta-feira será a vez dos presidentes das Assembléias Legislativas de todo o país elegerem a nova diretoria da UNALE. No final da tarde haverá uma palestra compartilhada tendo como palestras os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e a governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lyra.