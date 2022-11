Neymar prometeu homenagear Bolsonaro em 1º gol na Copa; saiba como

Um possível gol de Neymar no jogo do Brasil contra a Sérvia pela Copa do Mundo na tarde desta quinta-feira (24/11) pode vir acompanhado do cumprimento de uma promessa feita ao presidente Jair Bolsonaro ainda nas eleições deste ano.

De acordo com Valmir Moratelli, da Veja, o camisa 10 da Seleção Brasileira teria prometido homenagear Bolsonaro em campo. Portanto, é possível que ele levante as mãos fazendo 22, número do partido pelo qual o presidente disputou a reeleição. Ainda segundo a publicação, outra opção, menos provável, seria fazer a “arminha” com as mãos, o que poderia causar certo estrago em termos de imagem e repercussão.

Vale lembrar que Neymar foi uma das personalidades que declarou apoio publicamente à reeleição de Bolsonaro nas eleições deste ano. Até então, os apoiadores do presidente no meio artístico vinham se expressando de forma tímida. As manifestações publicas de voto se intensificaram após a largada do jogador.