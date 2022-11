Nicolau é o primeiro deputado reeleito a ter as contas de campanha aprovadas pela Justiça

Em decisão assinada pela juíza eleitoral Maha Manasfi, a Justiça Eleitoral do Acre aprovou a prestação de contas dos gastos da campanha do deputado estadual e atual presidente da ALEAC, Nicolau Júnior, reeleito para o terceiro mandato consecutivo.

Na decisão publicada nesta terça-feira (22) a magistrada relatou não ter havido impugnação e que a prestação foi protocolizada dentro do prazo. Diz ainda a juíza, que após a efetiva fiscalização nos gastos durante o período eleitoral, foi constatada a confiabilidade das informações e documentos examinados, o que embasa a aprovação do pedido.

“Da análise dos autos, constata-se que todas as informações e documentos foram apresentados pelo candidato nos moldes do que é exigido pelo TSE. Antes o exposto, julgo aprovadas as contas”, diz trecho da decisão.

Fortalecimento da democracia

Nicolau Junior disse ao comentar a aprovação de suas de contas de campanha, que o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral em todo país fortalece a democracia e amplia as relações entre as instituições. Ele destacou em particular, a forma como o TRE/AC conduziu o pleito, sem nenhum incidente e atuando de forma imparcial.