O rio com mais curvas do mundo está no Acre; conheça

Nascendo no Peru e banhando o Acre e o Amazonas, o Rio Juruá é considerado o rio mais sinuoso do mundo.

Com numerosas curvas e uma enorme planície de alagamento que comporta diversos lagos, suas cabeceiras estão localizadas na Serra do Divisor, como é conhecida no Brasil, ou Sierra Contamana, como é conhecida no Peru.

O Rio Juruá detém cerca de 2% da descarga anual do Rio Amazonas, o maior rio em volume de água do mundo. Ao cruzar a fronteira do Peru com o Brasil, a primeira comunidade que atinge é Foz do Breu. Ainda no Acre, ficam, às suas margens, as cidades: Cruzeiro do Sul, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. No estado do Amazonas, margeiam, o Juruá, as cidades Eirunepé, Itamarati, Carauari, Juruá, Ipixuna e Guajará.