Por falta de servidores, Sena Madureira fica sem atendimento no INSS mais uma vez

Os moradores de Sena Madureira que procuraram a unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira (7) acabaram dando a viagem perdida. O local se encontra na presente data sem oferecer atendimento ao público por falta de servidores. Dessa forma, quem necessita de um atendimento presencial tem que se deslocar para Rio Branco, tendo despesas com passagens e alimentação.

Há algum tempo, o INSS em Sena Madureira vem enfrentando dificuldades nesse sentido. Até o mesmo de outubro, o atendimento ao público estava ocorrendo com um funcionário no plantão diariamente, entretanto, o mesmo teve que sair e essa lacuna ainda não foi preenchida. “Precisamos fazer uma comissão e nos deslocar até a sede do INSS em Rio Branco, falar com o superintendente. Tem pessoas que vem da zona rural, chega aqui e fica desassistida”, comentou o vereador Elvis Dany.

Outro entrave diz respeito às perícias médicas. Em anos anteriores, os profissionais realizavam perícias em Sena Madureira, mas de uns tempos pra cá a realidade mudou e tal procedimento só é feito na capital acreana.