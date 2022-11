Povo indígena Noke Ko’i são convocados para Associação Geral

Um edital de convocação para Assembleia Geral de Fundação da Associação Geral do Povo Noke Ko’i da Terra Indígena Campinas, além da aprovação do seu estatuto social e eleição dos membros representantes, que será realizada em 16 de novembro de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todo o Povo Indígena Noke Ko’i e outros interessados, para realização da Assembleia Geral de Constituição da Associação Geral do Povo Noke Ko´i da Terra Indígena Campinas – AGPN, aprovação do Estatuto e Eleição da Comissão Deliberativa a realizar-se no dia 16 de novembro de 2022, no Centro Cultural de Convivência Indígena na sede da Aldeia SHAVA VENA, na Terra Indígena Campinas Katukina, localizada na BR 364, Cruzeiro do Sul – Acre, CEP 69.980-000.

A convocação dar-se-á às 8:30h (oito horas e trinta minutos) do dia mencionado, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1º) Constituição da Associação Geral da Terra Indígena Campinas Katukina;

2º) Apreciação e aprovação do Estatuto Social;

3º) Eleições para o Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

4º) E a definição da sede.

Cruzeiro do Sul/AC, 09 de novembro de 2022.

Edilson Rosa da Silva Katukina

Cacique Geral da Terra Indígena Campinas Katukina

Convocante

RG/AC nº. 343.024

CPF nº. 653.061.982-87