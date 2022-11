Prefeitura anuncia diminuição no abastecimento de água em Rio Branco

A prefeitura da capital, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), anunciou na manhã dessa terça-feira (8), a diminuição no abastecimento de água, tendo em vista as paralisações que estão ocorrendo nas rodovias federais e estaduais, impossibilitando a chegada do Cloreto de Polialumínio (PAC), produto químico responsável pelo tratamento da água.

O diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, explicou que a redução no abastecimento é necessária, para que a capital não passe por transtornos maiores.

“Resolvemos baixar a vazão de tratamento de 1.500 para 1.200 litros por segundo e caso o caminhão não chegue até sábado ou domingo, teremos que reduzir mais ainda. Pedimos a todos que façam o uso racional da água e não desperdicem, denuncie o vizinho que está desperdiçando, porque o momento atual requer cautelas”, explicou.

O diretor explicou ainda que a prefeitura de Rio Branco já entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo informada que o patrulhamento federal não possui jurisdição nas rodovias de Rondônia e Mato Grosso. Sendo assim, ele pede a compreensão dos usuários e espera que em breve o abastecimento volte a ser fornecido normalmente.