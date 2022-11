Prefeitura de Rio Branco intensifica revitalização no bairro das Placas

A atual gestão tem como compromisso proporcionar uma Rio Branco cada vez mais digna de se viver. Por isso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) segue om a revitalização em bairros da capital.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na manhã desta sexta-feira (4), acompanhado do diretor-presidente da Emurb, Assis Benvindo, e do vereador Samir Bestene, em visita a algumas ruas do bairro Placas para vistoriar os trabalhos realizados no bairro, como a recuperação do esgoto, implantação das luzes de led e revitalização das ruas.

“Sabemos que a situação do Bairro Placas era crítica. Segundo os moradores existem ruas com mais de dez anos em que eles reivindicavam e nenhum prefeito ligou para isso. Graças ao vereador Samir que apresentou a demanda à Emurb, viemos atender o bairro e assim faremos em toda cidade.”

O vereador Samir Bestene, reforçou o empenho da Prefeitura de Rio Branco, tendo em vista que, foram mais de dez ruas revitalizadas em um bairro que há 20 anos aguardava por uma intervenção de melhoria.

“Nós ficamos muito felizes do prefeito e a Emurb terem vindo fazer esse serviço nas ruas esquecidas do bairro e escutar o depoimento dos moradores com o objetivo de trazer dignidade para eles e é isso que a gestão está fazendo.”

De acordo com o diretor-presidente da Emurb, Assis Benvindo, são mais de 1.500 ruas revitalizadas em menos de dois anos de gestão e o objetivo é alcançar todas da capital.

“Buscamos uma qualidade de chegar aonde a população precisa, com a ajuda dos vereadores e do prefeito. Estamos conseguindo trilhar um caminho bom dentro da estrutura da prefeitura e diretamente da Emurb”, enfatizou.

Quem mais se beneficia com as intervenções realizadas nos bairros são os moradores que ali vivem. Como é o caso do Jasson Ferreira que mora há quase 30 anos na rua 12 de junho. Por ter deficiência ele contou que sofria muito para conseguir sair de casa.

“Até chegar na rua principal eras uma lama, hoje não. Só tenho a agradecer ao prefeito e às pessoas que estão empenhadas em melhorar o nosso bairro”, falou.

Assim como Jasson, dona Maria Luisa Gomes também mora no bairro há quase 30 anos, ela disse que o sentimento é de muita alegria.

“Agora estou muito feliz porque minha rua está no asfalto e só tenho a agradecer ao prefeito e a todos que ajudaram”, disse.