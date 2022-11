Reservas do Flamengo arrancam empate do rebaixado Juventude

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2023, o Flamengo entrou em campo, nesta quarta-feira (9/11), com o time reserva diante do Juventude. Já rebaixado e lanterna do Brasileirão, o time da casa se despediu de sua torcida e da Série A com um empate diante por 2 x 2 com o clube carioca.

Os mandantes fizeram um excelente primeiro tempo. Mas quem saiu na frente foi o Flamengo, logo a um minuto de jogo, com Matheuzinho após passe de Everton Cebolinha. O Rubro-negro diminuiu o ritmo e viu o Juventude virar a partida. Aos 36 minutos, Paulo Henrique arrancou do meio de campo e saiu na cara de Hugo para empatar. E aos 43, Jadson virou, completando cruzamento de cabeça. Na segunda etapa, o Flamengo partiu atrás do empate, mas sofreu com a falta de entrosamento e a pouca inspiração de seus homens de frente. Mas nos acréscimos, Werton limpou dentro da área e chutou forte rasteiro para decretar o empate. A igualdade deixou o Flamengo na quinta posição, com 62 pontos. O Juventude foi aos 22 pontos. Na última rodada, os cariocas encerram sua participação na competição em 2022 contra o Avaí, no sábado (12/11), em jogo adiantado. Já o Juventude visita o também rebaixado Ceará, no domingo (13/11).