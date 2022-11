REVELADO o valor do salário mínimo ideal; cifra é 5x maior que a atual

O salário mínimo atualmente está na faixa de R$ 1.212. Ele foi pensado para arcar com as despesas básicas do trabalhador e sua família e também de quem é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mas na realidade não é isso que acontece. Seu valor deveria ser até cinco vezes maior que o atual.

É o que mostra um levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Dieese). O estudo aponta qual deveria ser a quantia ideal para uma família com dois adultos e duas crianças conseguirem sobreviver. Foram incluídos gastos com alimentação, saúde, moradia, educação, previdência, lazer e vestuário.

O cálculo resultou na quantia de pagamento, neste caso, para o trabalhador com carteira assinada e aqueles que recebem benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões.

