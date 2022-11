Salvático ajuíza nova ação para reconhecer união estável com Gugu

No novo processo, Thiago Salvático, atualmente com 33 anos e morando na Alemanha, conta como conheceu o apresentador. De acordo com o empresário, os dois teriam trocado contatos durante um voo na ponte aérea de São Paulo ao Rio de Janeiro, em 2011.

Os dois teriam trocados alguns e-mails até Gugu pedir o seu telefone. A partir desse momento, as conversas teriam ficado mais frequentes. O primeiro beijo teria ocorrido em Milão, na Itália. Eles teriam se hospedado em quartos separados, mas se beijaram antes de saírem para jantar. Salvático também conta que partiu do famoso a exigência da preservação da intimidade e da privacidade do casal, que relutava em assumir sua sexualidade ao público

Ao longo do relacionamento de sete anos, Salvático teria inclusive se hospedado algumas vezes em uma das casas de Gugu, em Aldeia da Serra (SP). Ainda nos autos, o rapaz diz que teria recebido a notícia da morte do famoso por meio de um telefonema, em 21 de novembro de 2019, e que teria chorado copiosamente. Ele teria voltado imediatamente para o Brasil e ficado na companhia de empregados de Gugu. No próprio velório do apresentador, Thiago Salvático ficou em uma ala reservada à família.

“Salvático pleiteia o reconhecimento da união estável com Gugu com base em documentos recheados de conversas íntimas, fotos do casal e a narrativa de uma história de amor que, segundo ele, acabara de forma trágica”, diz Fábia Oliveira. Desta vez, os representantes legais do cozinheiro sustentam, ainda, que o relacionamento deles nunca foi clandestino, e, sim, discreto por escolha de Gugu, que vivia na mira da mídia.