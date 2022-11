SESI no Acre recebe certificação de Programa de Gestão Escolar

No dia 21 deste mês, foi realizado no estúdio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, a cerimônia de certificação do Programa SESI de Gestão Escolar (PSGE). O Centro Educacional Marília Sant’Ana – Escola SESI/AC foi uma das unidades de ensino que recebeu a certificação, que é resultado da participação do grupo de trabalho intitulado GTAP, que visa aperfeiçoar e dar maior transparência aos processos escolares, otimizar custos e garantir sua sustentabilidade, bem como melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos.

Representaram a Escola SESI/AC no evento a diretora da unidade, Maria Regiana Araújo, e a analista em Educação, Izanilda Souza. Também estiveram presentes gerentes e diretores das Escolas SESI de todo Brasil. Nesta etapa, o curso do PSGE teve duração de um ano e carga horária de 200 horas. Já a próxima etapa acontecerá com a implementação do Plano de Melhoramento construído a partir do resultado do questionário aplicado à comunidade escolar, sobre as suas percepções a respeito dos processos escolares.

O PSGE terá duração de dois anos e culminará com o pedido feito pela gestão da escola em participar do processo de certificação, no qual a escola passará por avaliação externa e poderá receber o selo de qualidade como escola de excelência na gestão escolar. “O programa é uma oportunidade da gestão escolar, olhar para os processos escolares e proporcionar melhoria contínua, com foco na aprendizagem dos nossos alunos com mais qualidade”, ressalta a diretora da Escola SESI, Maria Regiana.