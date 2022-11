Sicredi apresenta soluções financeiras no 6° Encontro Regional da Fenabrave

Sicredi é parceiro da Fenabrave MT (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – Regional Mato Grosso) no 6º Encontro Regional da Fenabrave Mato Grosso, que será realizado nos dias 8 e 9 de novembro no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O encontro reunirá sócios e gerentes das concessionárias de veículos zero km, caminhões, implementos rodoviários, entre outros.

Com o tema “Criando conexões e promovendo o desenvolvimento”, o evento terá palestras que abordarão temáticas relacionadas à Inovação e Tecnologia, Marketing, Pessoas, Vendas, Mercado e Tendências para o setor em 2023. O Sicredi é a instituição financeira exclusiva do encontro e vai apresentar aos participantes todo o portifólio de produtos e serviços disponibilizados aos associados desse segmento, com destaque para crédito, seguro e consórcios.

“Cada vez mais os empreendedores estão descobrindo no cooperativismo de crédito uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, com atendimento próximo e uma parceria para negócios e investimentos. Com o propósito de construir, juntos, uma sociedade mais próspera, o Sicredi atua para o crescimento dos associados e da comunidade, promovendo o desenvolvimento local. E ainda tem o diferencial da distribuição de resultados”, afirma o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi Centro Norte, Ezio Almeida ao comentar que o evento servirá para estreitar o relacionamento com o segmento.

A instituição financeira cooperativa também participa do Encontro com uma palestra, proferida por Caio César Rostirolla, especialista em Economia Internacional do Banco Cooperativo Sicredi. A palestra será no dia 9, às 9h30, com o tema “Perspectivas Macroeconômicas e o Setor Automotivo em Foco”.

Dados da Fenabrave apontam que no 1° semestre deste ano foram vendidos 1.014.571 veículos novos no Brasil, incluindo motocicletas. O número é 14,4% menor que no mesmo período de 2021 e 16% maior que o registrado no mesmo intervalo de 2020. Em Mato Grosso, de janeiro a junho deste ano foram comercializadas 29.104 unidades, o que representa 3% do volume nacional.

Com relação à forma como os veículos são adquiridos, levantamento da Bolsa e Valores do Brasil (B3) mostra que aproximadamente 80,4% dos veículos (exceto motos) vendidos no Brasil este ano foram por meio de financiamento, enquanto os consórcios foram responsáveis por 17,2% dos negócios. Uma fatia de 1,5% ficou com outras modalidades de pagamento como à vista e leasing.

Soluções às empresas

Um dos diferenciais do Sicredi em relação às outras instituições financeiras é o relacionamento com o associado, que é mais próximo. Ezio Almeida frisa que as cooperativas buscam saber e entender as necessidades dos associados para auxiliá-los a tomar as melhores decisões. “Oferecemos soluções ideais para os negócios dos nossos associados prosperar, como taxas justas e atendimento próximo, presencialmente ou no meio digital”, afirma o diretor.

Entre as soluções disponibilizadas pelo Sicredi para o setor automotivo estão plataforma de parceiros, máquina de cartão, emissão de boletos, Pix PJ sem tarifa, conta corrente empresarial, folha de pagamento, investimentos, crédito, pagamento a fornecedores e seguro. Outras soluções, estas destinadas aos clientes das empresas revendedoras de veículos, são financiamentos, consórcios, seguros e linhas do BNDES que financiam veículos.

Números do Sicredi

Nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, grande parte do Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi contabiliza uma carteira de crédito de R$ 2,001 bilhões no segmento veicular atualmente. O volume representa 13,3% da carteira de crédito comercial, de R$ 15,993 bilhões na região.

No 1° semestre deste ano, somente em Mato Grosso, o Sicredi concedeu R$ 464,3 milhões em crédito veicular aos associados (pessoas físicas, empresas e produtores rurais), alta de 25,6% em relação ao mesmo período de 2021.

SERVIÇO

O que: Sicredi participa do 6° Encontro Regional da Fenabrave

Quando: 8 e 9 de novembro

Onde: Centro de eventos do Pantanal, em Cuiabá

Mais informações e programação em: https://fenabravemt.com.br/

