Simaria cobre partes íntimas com adesivo ao usar macacão transparente; FOTO

Simaria, que fazia dupla com Simone, provocou os fãs na última quarta-feira (2) com um registro ousado na web. A cantora publicou um vídeo picante em que aparece usando um vestido transparente.

Na gravação, a artista mostra um maiô cheio de brilho e com sensualidade. A peça colada deixou o corpaço da famosa desenhado, impressionando os internautas.

Para cobrir as partes íntimas, Simaria usou adesivos colados no corpo. Essa não é a primeira vez que a irmã de Simone escolhe roupas sensuais para fazer cliques no Instagram.

Através dos comentários da postagem, internautas não perderam o tempo em elogiar a sertaneja. Também foram deixados milhares de emojis para a Kim Kardashian brasileira.

Em carreira solo, Simaria também está solteira. Ela, que era casada com Vicente Escrig, deu uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental e dos filhos, mas anunciou seu retorno, que deverá acontecer até o fim do ano.

Simone faz o primeiro show solo da carreira após fim da dupla com Simaria

Simone fez o seu primeiro show solo da carreira após o fim da dupla com a irmã, Simaria. A apresentação foi em 1º de novembro no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), em São Paulo.

Ela e a irmã encerram a parceria em agosto e, desde então, estava se preparando para começar os seus trabalhos sozinha. Por enquanto, seguiu cantando músicas lançadas com a parente nos últimos anos, antes de trazer novos trabalhos.