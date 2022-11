Simaria surge na janela só de calcinha para dar bom dia aos fãs: “Sorte dos vizinhos”

Sorte dos vizinhos! Simaria, ex-dupla de Simone, quebrou a internet na manhã desta terça-feira (01) ao publicar uma foto inesperada através de seu Instagram Stories. Ousada como sempre, a cantora surpreendeu com o registro e roubou a cena nas redes sociais!

A cantora divulgou cliques do ensaio para a alegria de seus fãs e deu um “bom dia” pra lá de ousado aos seguidores, usando nada mais que uma lingerie preta super reveladora e um cropped brilhante transparente que exibiu a ótima forma da celebridade aos 40 anos de idade!

“Essa mulher não consegue ficar mais linda que isso, tenho certeza”, disparou um seguidor, reagindo à foto da musa e chocado com sua beleza natural. “A Simaria é exatamente meu tipo de mulher, pena que não tenho chances com essa beldade”, brincou outro internauta, tentando a sorte com a musa que, recentemente, afirmou estar “fechada para balanço” em suas redes sociais.

Simaria comenta sobre infância difícil após perder o pai: “À frente do meu tempo”

Emocionante! Recentemente, Simaria surpreendeu os fãs ao falar sobre o início de sua carreira na música. A sertaneja, que ainda estava na companhia de Simone, comentou que começou a sustentar sua casa aos 14 anos depois da morte de seu pai e emocionou os internautas com o relato de sua infância.

“Para mim foi uma das dores mais terríveis da minha vida”, afirmou Simaria em entrevista ao programa ‘Domingo Espetacular’: “Minha mãe fazia um documento e eu aí [eu ia] cantar na estrada. Sempre fui uma mulher à frente do meu tempo. Por isso que acho que quando você chega aos 40 anos, que começa a entender quem é de verdade, o que outros falam a seu respeito… Está tudo certo! Sabe por quê? Porque onde estou indo, eles não vão”.

Na ocasião, Simaria ainda comentou sobre o fim de seu casamento com o espanhol Vicente Escrig após 14 anos de relacionamento: “Um artista quando perde a voz fica triste, né? Não vou chorar porque já chorei muito, nesses dias todos. Por mais sucesso que eu faça, espero que Deus nunca permita que eu perca minha essência”.