Sobrenatural? Vídeo gravado na madrugada mostra gritos em escola abandonada no Acre

Um vídeo anônimo, que já circula na internet há algum tempo, mostra uma pessoa apavorada após escutar ‘vozes e gritos’ em uma madrugada dentro do antigo prédio que funcionava a Escola Instituto Santa Juliana, em Sena Madureira. No vídeo, o homem direciona a câmera do celular ao prédio abandonado da escola e depois sai correndo.

O antigo prédio é patrimônio do município pertence a Igreja Nossa Senhora da Conceição e está com as atividades desativas há anos. Recentemente a escola completou 100 anos e o abandono foi destaque no ContilNet . A coluna Douglas Richer conversou com o pároco e responsável pelo prédio, Frei Moisés, que desconhece o vídeo e também afirmou nunca ter escutado nada no prédio. Frei Moisés reside nas proximidades do ISJ.

O Vídeo intrigou a web, que escuta boatos sobre a escola ser ‘mal-assombrada’. Veja o vídeo na íntegra:

Veja fotos da Escola Instituto Santa Juliana enviadas pelo nosso colaborador, o historiador José Arnoldo Nunes: