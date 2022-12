Banco do Brasil abre concurso com diversas vagas para o Acre; saiba como se inscrever

O Banco do Brasil abriu concurso público com 26 vagas de escriturário destinadas ao Acre. O cargo em aberto é para agente comercial.

São 20 vagas para contratação imediata e 6 para cadastro de reserva. As inscrições ocorrem até 23h59min do dia 24 de fevereiro, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Cesgranrio.

- Publicidade-

A taxa de inscrição é de R$ 50 e as isenções podem ser solicitadas até 3 de janeiro.

Remuneração e benefícios

De acordo com o edital, o valor do salário é de R$ 3.622,23. O aprovado tem direito ainda a uma série de benefícios, como: participação nos lucros, vale transporte, auxílio-creche, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico.

O cargo exige NÍVEL MÉDIO.

Prova

A prova deverá ser aplicada no dia 23 de abril e terá questões objetivas e redação.

Confira os temas das provas objetivas:

Conhecimentos básicos:

10 questões sobre Língua Portuguesa

5 questões sobre Língua Inglesa

5 questões sobre Matemática

5 questões sobre Mercado Financeiro

Conhecimentos específicos

* Probabilidade e Estatística

* Conhecimentos Bancários

* Tecnologia da informação

A previsão de divulgação dos resultados finais é 14 de julho de 2023.

Confira o edital completo, CLICANDO AQUI.