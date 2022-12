Caminhonete capota após bater em buraco na BR-364, em Cruzeiro do Sul

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (28), na BR-364, em Cruzeiro do Sul. Segundo informações, buracos na rodovia teria sido a causa do acidente.

Relatos dão conta de que o motorista da caminhonete teria perdido o controle do veículo e acabou saindo da pista, capotando o carro e batendo em um poste de energia elétrica.

Não se tem informações da quantidade de pessoas que estavam no interior do automóvel, mas todos foram encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá, por um outro condutor que trafegava na rodovia.

Na pista, um serviço de tapa-buracos está sendo realizado por uma empresa terceirizada contratada pelo Dnit, mas o serviço não foi concluído e os buracos continuam expostos na pista.