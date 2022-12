Com câncer, acreana Thassiana Furtado está internada em Porto Velho e família pede oração

A administradora acreana Thassiana da Costa Furtado, de 39 anos, está internada no Hospital do Amor, em Porto Velho, desde o último dia 23 de novembro, por conta de complicações de um câncer. A informação foi dada à coluna Douglas Richer do ContilNet por sua irmã, Ana Rosa Furtado. Thassiana enfrenta um dos momentos mais críticos durante o seu tratamento.

Nascida em Sena Madureira, de família tradicional e popular, a jovem é bastante querida e conhecida no seu município de origem. Thassiana é filha do saudoso ex-prefeito de Sena, Moacir Furtado e Terezinha Costa.

No ano passado, Thassiana perdeu o pai, o ex-vice prefeito da cidade de Sena Madureira, e servidor aposentado da Sefaz, Moarcir Furtado, de 69 anos, que morreu em São Paulo, vítima da Covid-19.

Thassiana reside há mais de 20 anos em Rio Branco e há mais de 10 anos trabalha na administração do grupo Zamoura. A senamadureirense é gerente em um dos postos de combustíveis em Rio Branco. Em conversa com este colunista, a irmã Ana Rosa contou que Thassiana recebe muito apoio dos colegas.

“Thassiana é muito querida, sabe? Principalmente pelo pessoal do posto onde ela trabalha. Ela trabalha há mais de dez anos no posto do Fernando Zamoura. Muito querida pelo Fernando, pela dona Laís, pelos clientes que abastecem no posto. Todo mundo mandando mensagem pra ela. Douglas, parece mentira, mas no WhatsApp e Instagram dela é todo tempo chegando coisa. É muito querida, muito mesmo. Chegando muitas mensages de oração para ela:”Força Thassiana, você vai vencer”. Coisa mais linda. Como minha irmã é querida”.

Em contato com o ContilNet, Ana Rosa e sua prima Marta Furtado pediram orações pela vida de Thassiana. “Nesse momento pedimos aos amigos e familiares que orem pela vida de Thassiana”, disse sua irmã.

Emocionada, a servidora da Receita Federal, Marta Furtado, usou suas redes sociais para deixar uma mensagem para a prima. Veja na íntegra:

A mãe de Thassiana, Terezinha Costa, também enfrenta problemas de saúde em estado delicado, decorrentes de preocupações e emoções ocasionadas pelo estado da filha. Mãe e filha encontram-se internadas em hospitais de Porto Velho – Rondônia. Ana Rosa e sua prima Mirna Matos acompanham Thassiana e Terezinha em Porto Velho.

Este colunista, envia força e oração pela vida dessa amiga querida! Te amo, Thassinha!