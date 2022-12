Com nova alíquota de ICMS, Acre tem menor alta no preço do botijão de gás, diz Folha

A nova alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o gás de cozinha, definida pelos estados no último dia 23, vai elevar em até R$7,51 o preço do botijão de 13 kg, produto com um dos maiores pesos nos orçamentos das famílias de menor renda.

SAIBA MAIS: Gladson publica detalhes da lei que reajusta ICMS no Acre: “Foi necessário”, diz secretário

O Acre teve a menor alta no valor da botija de 13 kg, de R$0,40 por botijão. Já os estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Sergipe, São Paulo, Tocantins, Amapá, Rondônia, Roraima e Maranhão terão alta superior a R$5 por botijão.

No último dia 23, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) definiu que a alíquota unificada para o gás de cozinha será de R$1,2571 por quilo, superior à maior alíquota cobrada atualmente, que é no Acre, de R$1,2267.

Com a nova alíquota, todos os estados terão aumento de preços. Na média nacional, a alta será de R$4,16 por botijão de 13 quilos, o que equivale a 4% do preço final do produto.

Confira o aumento por estado:

Estado Aumento do ICMS, em R$ por botijão de 13kg

RJ 7,51

MS 7,49

BA 7,44

RS 6,76

DF 6,74

SE 6,72

GO 6,33

SP 5,78

TO 5,50

AP 5,34

RO 5,18

RR 5,07

MA 5,04

ES 4,15

MT 3,76

PR 3,24

PE 2,92

CE 2,65

AL 2,55

SC 2,06

PB 1,96

RN 1,73

PA 1,71

MG 1,64

PI 1,49

AM 1,08

AC 0,40