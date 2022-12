Daniel do Basa e Daniel Herculano são homenageados por Nicolau Júnior na Aleac

O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Sena, Daniel Herculano, recebeu das mãos do presidente da Aleac, Nicolau Júnior, uma homenagem pelos serviços prestados pelo município e Estado.

Daniel Herculano é um dos secretários de destaque do prefeito Mazinho Serafim. As funções já exercidas pelo senamadureirense já renderam várias homenagens e também o reconhecimento pelas ruas do município.

Herculano usou suas redes sociais para agradecer a homenagem ao presidente Nicolau Júnior e destacou a oportunidade dada pelo prefeito e também aos parceiros que lhe ajudaram durante toda caminhada.

Na legenda, Herculano escreveu: “Recebi das mãos do Presidente da ALEAC Deputado @nicolaujunioroficial Moção de Aplausos pelos relevantes serviços prestados a população do meu município e também do estado do Acre, também na oportunidade minha Mãe @ameliaherculano recebeu mesma homenagem em memória de meu Pai Daniel Herculano.”

Outro momento emocionante, proporcionado pelo presidente Nicolau Júnior ao secretário de Mazinho, foi uma homenagem póstuma ao seu pai, Daniel Herculano, mais conhecido como Daniel do Basa, funcionário aposentado do Banco da Amazônia e empresário em Sena Madureira. A mãe de Daniel, a empresária Amélia Herculano, recebeu a homenagem em memória do esposo.

Veja o post na íntegra: