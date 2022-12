Durante casamento, acreanos fecham contrato: quem trair, paga R$ 400 mil ao outro

A médica acreana Natália Moreira abriu o álbum de seu casamento com o bombeiro militar Jota Costa, que aconteceu nessa última quarta-feira (7) em Sena Madureira. Em conversa com a coluna Douglas Richer, a médica acreana falou sobre a emoção de subir ao altar.

“Conheci o Jota na minha infância, éramos vizinhos de bairro. Fui estudar medicina, em seguida fui morar em Minas Gerais, só lembrava daquele menino andando de bike na estrada de barro no bairro onde morávamos, ele foi embora trabalhar pela Força Nacional e morava em Brasília pois exercia a profissão de Bombeiro Militar”.

Nos reencontramos em uma corrida meia maratona de 10 km que fizeram no aniversário de Sena Madureira, no dia seguinte ele já me pediu em namoro. Só quer ser o Flash bem ligeirinho e rapidamente noivamos, agora casados, selando esse compromisso oficialmente perante Deus e os homens”, contou Natália.

Ao ContilNet, Natalia Moreira ainda destacou o pacto pré-nupcial feito com o esposo, o casal assinou um contrato fidelidade. Quem trair o companheiro terá que desembolsar uma indenização de quase meio milhão. “Fizemos um Pacto pré-nupcial com direito a indenização de $400,000,00 (quatrocentos mil reais) a indenização se houver infidelidade. Que eles sejam leais reais porque se não pesará no bolso”, contou a médica.

O casamento entre Natália e Jota aconteceu ao ar livre, no Clube da Associação da Polícia Militar em Sena Madureira. A cerimônia foi intimista somente para a família dos noivos. “Somos um casal moderno, adotamos a cerimônia minimalista. Eu amo natureza, trilhas, cachoeiras… Para quer melhor que unir-se ao amado contemplando o pôr do sol, algo maravilhoso que Deus deu de presente ao casal?! Sobre a cerimônia foi algo só para nossa família, o simples do simples”, explicou Natália.

Além da beleza do pôr do sol, Natália contou com a decoração do Espaço Íris e do bolo da Cris Cake Bolos. O vestido da noiva foi assinado pela estilista Ramida. O casal já embarcou de lua de mel para a cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro.

Veja as fotos cedidas exclusivamente para nossa coluna Douglas Richer: