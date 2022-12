Em mensagem de fim de ano, Bocalom diz que Rio Branco terá ‘no mínimo’ 85 grandes obras em 2023

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), divulgou nesta quinta (29) uma mensagem de fim de ano em que fala sobre esperança e sobre os projetos da Prefeitura para os próximos anos. “Rio Branco vai ter grandes obras, no mínimo 85 grandes obras que a gente vai iniciar no ano que vem. Isso vai gerar muito trabalho e emprego”, disse Bocalom.

Além das obras, Bocalom disse que vai fazer da habitação o carro chefe da prefeitura nos próximos anos. “O projeto ‘1001 Dignidades’ vai trazer para dentro de uma casa as pessoas que sofreram com a alagação no ano passado, que são 200 famílias. Tem também as 242 famílias que vivem de aluguel social e o restante das casas vão ser para pessoas que vivem em regiões sem esgoto, e que infelizmente moram sem dignidade”, contou o prefeito. Ainda segunda Bocalom, todas as 1.000 casas serão erguidas em um único dia: 2 de junho de 2024.

Outra medida anunciada pelo chefe do Executivo municipal é a construção de casas populares para quem ganha entre 1 e 3 salários mínimos. “A Prefeitura vai entrar com o terreno, e o valor do terreno vai significar a entrada que você teria que dar pra financia a casa. Nós queremos construir acima de 1.000 apartamentos, para qualquer banco financiar. Para quem é funcionário público municipal, a Prefeitura vai cobrar 10% do valor do terreno e quem não é vai pagar apenas 20%”.

Bocalom falou ainda sobre o projeto da prefeitura de construir a Cidade da Criança até 2024. No entanto, o chefe do Executivo não deu detalhes sobre projeto.

