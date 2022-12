Escola Sesi realiza formatura dos alunos do 9º ano em Rio Branco

A Escola SESI realizou na noite de sábado, 17 de dezembro, a formatura dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A cerimônia, no Teatro Universitário da Ufac sob a coordenação da professora Queule de Paula, reuniu cerca de 90 alunos, docentes, pais, gerente em educação, além de outros colaboradores da instituição de ensino.

A solenidade foi marcada por muita emoção, com juramento dos alunos, conferência de grau e entrega de certificados. Houve, ainda, uma homenagem dos alunos à professora Luciana Cristina, da disciplina de Empreendedorismo, e que foi responsável por organizar, ao longo do ano, atividades com o objetivo de arrecadar recursos para a formatura.

A diretora da Escola SESI, Maria Regiana Araújo, agradeceu a participação dos presentes e, em especial, o compromisso e dedicação dos professores, estagiários, analistas em educação, equipe diretiva e equipe organizadora.