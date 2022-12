Faccionados são presos com armas de grosso calibre no Acre

Membros de uma facção criminosa foram presos na tarde desta terça-feira (6), após aparecerem em um vídeo mostrando várias armas em Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, brasileiros e um boliviano aparecem um vídeo mostrando várias armas de grosso calibre. O vídeo chegou à polícia e desencadeou uma mega operação em Epitaciolândia, na tentativa de encontrar o armamento.

A operação contou com apoio da Polícia Civil, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro), que conseguiram encontrar o local onde as armas estariam escondidas.

As armas estavam em um casebre na invasão da ‘Favelinha’. O local foi cercado pelos policiais, que encontraram no local um “olheiro”, identificado como Elias Inácio Dias, 18 anos, que estava na companhia do boliviano que aparece no vídeo.

No local, os policiais encontraram duas submetralhadoras, sendo uma Uzi belga e uma argentina, um fuzil americano 556 e um revólver 38, além de vários carregadores, porém, não havia munições no local.

A dupla recebeu voz de prisão e foi levada à delegacia. O delegado Luís Tonini destaca que foi dado um duro golpe no crime organizado e mostra que os criminosos estão importando armas de grosso calibre para seguir com a guerra entre facções pelo território da fronteira.