Ifac abre inscrições para intercâmbio nos Estados Unidos

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio da Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais (DSRI), está com inscrições abertas para estudantes que queiram realizar intercâmbio nos Estados Unidos. As vagas são destinadas para alunas e alunos de cursos superiores, dos campi Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

As inscrições seguem até o dia 15 de janeiro e são gratuitas. O intercâmbio é uma parceria entre o Ifac e a Community College Initiative (NOVA).

Os estudantes selecionados receberão bolsa para custear curso intensivo de inglês, alojamento e alimentação, auxílio mensal para cobrir as despesas adicionais de estadia durante o programa, transporte de ida e volta aos EUA e seguro-saúde.

Saiba como se inscrever no Portal Ifac: https://www.ifac.edu.br/noticias/2022/dezembro/ifac-abre-inscricoes-para-intercambio-nos-estados-unidos