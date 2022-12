Lei de trânsito: o que o CTB diz sobre o uso de farol nas estradas?

Muitos brasileiros aproveitam as férias de fim de ano para viajar com a família e descansar longe da cidade. Além de uma boa revisão no carro para evitar acidentes, o motorista também precisa estar atualizado sobre as novas leis de trânsito.

O uso do farol, por exemplo, é uma das regras que passou por mudanças recentemente. Em vigor desde 2021, o novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) alterou a norma que determina o uso obrigatório do farol durante o dia nas rodovias.

O que mudou na lei do farol?

Desde a aprovação da Lei 14.071/2020, rodar com o farol baixo no período diurno não é mais obrigatório nas rodovias de pista dupla brasileiras. Já nas estradas de pista simples fora do perímetro urbano, o uso ainda é necessário para veículos que não possuem DRL, a luz de rodagem diurna. Para os demais, ele é dispensável.