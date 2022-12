Marcelo Avelino assume o comando do Atlético e diz saber o tamanho do desafio

A chapa Família Atleticana foi aclamada na noite desta quarta, 28, no Cine Teatro Recreio e vai comandar o Atlético no triênio 2023/2025.

O novo presidente do Galo, Marcelino Avelino, disse saber o tamanho do desafio é uma das primeiras medidas será realizar um levantamento de todas as dívidas trabalhistas do clube.

“Precisamos saber a realidade financeira do Atlético. Vamos trabalhar para honrar todos os compromissos”, declarou Marcelo Avelino.

Não prestou contas

Os novos dirigentes do Atlético esperavam a prestação de contas do ex-presidente, mas isso não ocorreu. Elison Azevedo alegou alguns problemas com o contador e isso desagradou a nova diretoria.

Preparação no dia 10

Marcelo Avelino confirmou para o dia 10 de janeiro o início da preparação do elenco profissional para o Campeonato Estadual e a Copa Verde.