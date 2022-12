Médico posta foto de Gianecchini em restaurante e aumenta indícios de romance

O médico Wadih Vilela, apontado como suposto affair de Reynaldo Gianecchini, postou uma foto do ator em seus stories. A publicação aumentou os indícios de romance entre os dois, hipótese que já vem sendo levantada pelos fãs do artista.

A imagem foi postada para o grupo de melhores amigos do profissional da saúde, mas acabou vazando e foi divulgada pelo Instagram de fofocas “Garoto do blog”.

Na foto, Wadih mostra Gianecchini comendo em um restaurante. Em 2019, o ator confessou publicamente que é pansexual, ou seja, que não se atrai especificamente por gênero ou sexo, mas sim por pessoas, independente de como se identifiquem.

O post do close friends do médico vazou um dia após Gianecchini ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, devido ao suposto romance dele e do médico, que foi candidato a Mister Brasil este ano por Mato Grosso do Sul.

O rumor ganhou musculatura após fãs de Reynaldo notarem que o ator está hospedado no mesmo hotel que o médico em Pinhais, no Paraná. Corroborando a suspeita, os dois postaram fotos na cama da suíte.

Um perfil de fofoca no Instagram, inclusive, chegou a fazer a montagem das duas fotos postadas instigando a curiosidade dos fãs. No feed de comentários, muitos nem duvidaram de os dois estarem juntos.

Além disso, observando no canto esquerdo superior da foto postada por Wadih, é possível ver o rosto do ator no reflexo de um objeto espelhado. Vale lembrar que Gianecchini está em Curitiba há um mês gravando o filme ‘Uma família feliz’, em que faz par com a personagem vivida por Grazi Massafera.