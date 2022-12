No Acre, adolescente de 15 anos com leucemia precisa de doação de sangue para tratamento

Familiares e amigos de Kaique Ribeiro dos Santos, de 15 anos, natural de Sena Madureira, iniciou uma campanha pedindo doação de sangue para o adolescente. Kaique, que no final de novembro foi diagnosticado com leucemia, e desde então, está em tratamento contra o câncer, precisa de sangue tipo O- com urgência. O sangue está em falta no estoque do Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoacre) e por isso a família apela para as doações que podem ajudar a dar continuidade ao tratamento que pode salvar a vida de Kaique.

Para doar, basta se dirigir ao Hemoacre, localizado na Av. Getúlio Vargas, 2787, ao lado do Teatrão, em Rio Branco.

- Publicidade-

Kaique recebeu o diagnostico enquanto realizava exames de rotina e está internado no Hospital do Câncer do Acre (UNACON), em Rio Branco, e a família, que é de Sena Madureira, está na capital por causa do tratamento do rapaz, com ajuda de amigos próximos e familiares para custear as despesas.

Para ajudar, envie qualquer valor para o Pix: CPF: 21696918200 – Maria do Socorro Souza Ribeiro.