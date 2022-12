No Acre, professores terão direito a meia-entrada em eventos de lazer e entretenimento

O governador Gladson Cameli sancionou na manhã desta quarta-feira (28) um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que beneficia professores da rede pública estadual e municipal de ensino.

Já em vigor a partir da data de publicação, o projeto prevê que os educadores têm direito a meia-entrada em estabelecimentos do Acre que proporcionem lazer e entretenimento.

- Publicidade-

“Fica assegurado o pagamento de cinquenta por cento do valor do ingresso cobrado para acesso em casas de diversões, praças desportivas e similares, aos professores da rede pública estadual e municipal de ensino”, destaca um trecho do decreto.

Entende-se por casas de diversões, os estabelecimentos que realizam espetáculos artísticos, circenses, teatrais, musicais, cinematográficos, atividades sociais recreativas e quaisquer outros que proporcionem lazer e entretenimento.

“O direito ao pagamento de cinquenta por cento do valor do ingresso, será assegurado aos profissionais que apresentarem a carteira da entidade de classe (sindicatos e associações) ou a carteira funcional emitida pelas secretarias de educação e, assim, comprovarem seu vínculo funcional”, finaliza.