No interior do Acre, número de casos de Covid entre crianças preocupa

Dados extraídos da Secretaria Municipal de Saúde indicam que recentemente foram registrados 11 casos de Covid-19 entre crianças em Sena Madureira. As vítimas têm entre 1 ano e 12 anos de idade e, apesar da enfermidade, não desenvolveram os sintomas graves a ponto de serem internadas.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização da Semsa, a situação preocupa, embora não tenham sido casos graves. “Infelizmente a Covid-19 ainda é uma realidade em nosso meio e agora algumas crianças estão sendo afetadas. O que a gente pode fazer é alertar os pais quanto à vacinação. Em todas as unidades de saúde tem vacinas disponíveis”, salientou.

- Publicidade-

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, crianças a partir dos seis meses de vida já podem receber a dose do imunizante.

Casos por idade em Sena Madureira

12 anos: 03 casos

10 anos: 03 casos

9 anos: 01 caso

6 anos: 01 caso

5 anos: 1 caso

2 anos: 01 caso

1 ano: 1 caso