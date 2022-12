Pedro Balu vai comandar o Atlético na temporada de 2023

A nova diretoria do Atlético definiu o ex-atleta Pedro Balu como treinador para a disputa do Campeonato Estadual e a Copa Verde na temporada de 2023.

Em 2022, Pedro Balu fez parte do elenco do Atlético e no segundo semestre dirigiu o Rio Branco no Campeonato Acreano Sub 20.

- Publicidade-

“Conheço bem o Atlético e podemos realizar um grande trabalho. O momento agora é de realizar as contratações dentro da realidade do clube”, afirmou o treinador.

10 de janeiro

O elenco do Atlético inicia a preparação para o Campeonato Estadual no dia 10 de janeiro, no Frotão. A estreia no Acreano será no dia 4 de março contra o Vasco, no Florestão.

Ciel contratado

O meia Ciel é o primeiro contratado do Atlético para 2023. O atleta tem um compromisso com o presidente Marcelo Avelino e, sequer, ouviu outras propostas.