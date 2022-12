Restaurante Popular em Rio Branco terá almoço de Natal grátis nesta sexta

Para comemorar o Natal com a população, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) preparou um almoço especial no recém inaugurado Restaurante Popular, na Baixada da Sobral, nesta sexta-feira (23).

As comemorações se iniciam às 10h30 e, de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial, a cobrança de R$ 2,00 foi suspensa hoje. Sendo assim, a refeição com cardápio especial será gratuita.

Na programação, além da presença de autoridades, haverá ainda apresentação do Coral dos Idosos e música ao vivo.