UNIRBR ganha e segue invicto no Campeonato Estadual de Basquete

A equipe do UNIRBR derrotou o EBTM por 63 a 14 nesse sábado, 10, no ginásio do IFAC, e manteve a invencibilidade na Fase Regional do Campeonato Estadual de Basquete.

Na outra partida do torneio masculino, o América bateu o Atleticano por 53 a 22.

Na prorrogação

Depois de um empate por 21 a 21 no tempo normal, o Black Mambas fez 7 a 2 no Old UFAC, na prorrogação, e ganhou o confronto do Estadual, no feminino.

Sequência na quinta

A fase de classificação do Estadual terá sequência na quinta,15, a partir das 18 horas, no ginásio do IFAC. O EBTM joga contra o IFAC e o UNIRBR enfrenta o Atleticano.

Foto Contilnet: Favoritos não tiveram dificuldades para ganhar suas partidas