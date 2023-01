Acre está sem estoque de vacinas para crianças com menos de 5 anos contra covid

O Estado do Acre não tem estoque para imunizar crianças menores de 5 anos contra a Covid-19, segundo o Programa Nacional de Imunização do Estado (PNI). Ainda de acordo com o programa, todas as doses foram distribuídas para os municípios no mês de dezembro.

O estoque em falta é das vacinas CoronaVac, utilizada para imunizar crianças de 3 a 5 anos, e a Pfizer Baby, para bebês de 6 meses a 2 anos. A Janssen, disponibilizada para adolescentes acima dos 18 anos, também está em falta.

O Ministério da Saúde (MS) recomendou aos estados, por meio de nota técnica publicada nesta quarta-feira (4) a aplicação de dose de reforço da vacina contra a covid-19 em todas as crianças entre 5 e 11 anos.

O reforço é indicado para crianças que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses e deve ser feito com a vacina pediátrica da Pfizer.

Vacinação

De acordo com dados mostrados no Painel de Monitoramento de doses aplicadas contra a Covid no estado, até quinta-feira (5) foram aplicadas 1.667.866 vacinas, sendo 586.648 pessoas imunizadas no total.

Até esta quarta, foram aplicadas 95.655 doses em crianças de 5 a 11 anos.