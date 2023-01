Álvaro Miguéis começa a intensificar treinos técnicos no Humaitá

Com dois trabalhos técnicos nesta semana, o técnico Álvaro Miguéis vai começar a definir os titulares do Humaitá para a estreia na Copa Verde. O atual campeão acreano irá enfrentar o Trem, do Amapá, no dia 18 de fevereiro, no Florestão.

“A prioridade ainda é o condicionamento físico do elenco. Contudo, vamos realizar treinos técnicos e a partir da próxima semana iremos entrar definitivamente no momento de definir os titulares”, comentou o treinador.

Muitas opções

Álvaro Miguéis tem um elenco com muitas opções e por isso a disputa pelas vagas no time titular deve ser muita intensa.

“Vai jogar quem estiver bem fisicamente e taticamente. Os trabalhos ficarão ainda mais intensos e todos no elenco estão conscientes do nível de cobranças”, explicou Álvaro Miguéis.

Diretoria tenta Leandro

Leandro é um nome que interessa o Humaitá. O volante também faz parte dos planos do Galvez. O atleta tem um impedimento profissional e, por enquanto, não existe uma situação definida.