Anitta viraliza ao tratar fãs como ‘produtos de supermercado’

Anitta fez sucesso nas redes sociais com um vídeo em que aparece atendendo os fãs na porta de uma van. Os internautas fizeram piada com a forma como a cantora tratou os admiradores ao tirar fotos, a comparando com uma atendente de supermercado.

No registro, a ídola posa para as câmeras rapidamente e direciona os fãs para a frente, à espera da próxima pessoa.

Nas redes sociais, os usuários notaram a pressa da famosa e brincaram que ela estaria “passando” os fãs na fila, como produtos na esteira do mercado.

Inclusive, fizeram uma montagem do vídeo, com Anitta atrás de um caixa. “Anitta passando fãs como se fossem compras na esteira do supermercado”, brincou um.

“Anitta seria uma caixa muito eficiente”, comentou outro. “Contratando a Anitta para o final de semana do Brasil Atacadista para o caixa. A menina é rápida demais”, disse um terceiro.

Anitta passando fãs como se fossem compras na esteira do supermercado, esse é o tweet 🥹 pic.twitter.com/KtDrNBXiXd — Anitta Crave | Fan Account (@AnittaCrave) January 19, 2023