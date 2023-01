BBB23: Brothers catam piolho na cabeça de Bruna Griphao

Depois de Tina afirmar que não empresta suas perucas por medo de pegar piolhos, outra participante acha que está com os insetos na cabeça. Bruna Griphao tem se queixado de coceira na cabeça e deixou Larissa, que dorme ao seu lado, preocupada. Uma conversa da sister na piscina com outros colegas de confinamento chamou a atenção dos internautas, que se divertiram com ela.

“Acho que eu tô com piolho, de verdade, gente”, afirmou Bruna. Em seguida, Larissa responde: “Se tu tiver eu também vou tá”, sendo rebatida logo depois pela atriz: “Mas teu cabelo tem química. Meu siso tá nascendo, tô cheia de pereba. Tudo tá acontecendo”, afirmou ela. Após a fala de Bruna, Gabriel Santana e Cezar Black resolveram dar uma “mãozinha” para ela e resolveram procurar os bichinhos nas suas madeixas.

Os usuários do Twitter acharam graça: “Imagina uma infestação de piolho no ‘BBB’. O único que se salva é o Cezar”, disse uma. “Se a minha mãe estivesse aí, ela ia puxar a Bruna na marra, mandar ela sentar na frente da porta, iria catar cada piolho e se a Bruna reclamasse minha mãe ia dar um coque na cabeça dela”, brincou outra. “Quem passou piolho pra mona? kkkkkk Não pode ser. Deve estar com o cabelo sujo e achando que é piolho, porque quando deixa o cabelo sujo por muito tempo sente mesmo”, declarou uma terceira.

Bruna e Gabriel conversaram

Gabriel e Bruna Griphao continuam dando o que falar dentro e fora do ‘BBB23’, mesmo decidindo não serem mais um casal. Após o ‘Jogo da Discórdia’ dessa segunda-feira (23), os dois participantes voltaram a discutir sobre o relacionamento e o modelo garantiu que não quer uma segunda chance.

“Não mudou as coisas, mas me sinto muito mais aliviado por ter externado o que falei. Queria te chamar e pedir desculpas de novo. Pedir desculpa para sua família. Nunca mais vou falar isso para você nem para outra mulher. Não vou falar que mudei de ontem para hoje, isso não existe, estou no processo”, desabafou o brother.

Bruna Griphao então o tranquilizou, dizendo que não conseguiria manter somente uma amizade com ele: “não se acomoda nessa posição. Odeio te ver mal. Não consigo ser essa amiga agora. Não te enxergo dessa forma, monstro. Não mesmo”. E ele respondeu: “Quando a gente sair lá fora, eu quero ter uma relação saudável, trocar ‘direct’. Não quero ter uma segunda chance com você, não mereço. Você é uma mina muito da hora. Queria que a gente pudesse ter uma relação tranquila, entre amigos”, finalizou Gabriel.

Família de equipe de Gabriel se desculpam por suas atitudes

Desde a noite deste domingo (22), após Tadeu Schmidt deu um ‘puxão de orelha’ em Bruna Griphao e Gabriel Fop sobre o relacionamento dos dois e as coisas que andam falando, a equipe do modelo e sua família resolveram se pronunciar sobre o caso. Além disso, o brother usou seu momento no ‘Raio-x’ para se desculpar com sua família, a da Bruna e com todas as mulheres que se sentiram ofendidas.

“Nós, família, amigos e adms, assim como o Gabriel está fazendo dentro da casa nas últimas horas, pedimos desculpas pelas últimas atitudes e falas do nosso Fop. A família e o próprio Gabriel sabem que essa relação não condiz com os ensinamentos e valores que foram dados em casa, e é por isso que o Gab se mostra tão preocupado com a reação da família”, começou o comunicado, postado no perfil oficial do rapaz.

E continuou: “Esperamos que o recado de ontem, feito pela produção ao vivo, sirva para reflexão e aprendizado dentro e fora da casa, e que os erros não se repitam. Essa próxima semana na casa será fundamental para amadurecimento do nosso brother, e é exatamente a oportunidade que ele precisava para reconhecer seus erros e evoluir”, finalizaram o texto.

Ele também se desculpou durante o ‘Raio-X’: “Ontem, foi a pior noite da minha vida. Eu vim aqui me desculpar com, principalmente, a Bruna, já falei. A família da Bruna, que não merecia ter passado por isso; a minha mãe, minhas irmãs, o meu pai, que não me deu essa educação, e pra todas as mulheres do mundo que se sentirem ofendidas ou que possam passar por isso. Nunca foi a minha intenção, essa não a minha índole”, declarou ele, antes de continuar:

“Eu só não vou sair daqui, não aperto esse botão hoje, amanhã, porque eu falei essa parada aqui e nem de brincadeira se fala isso pra mulher nenhuma ou nem pra pessoa nenhuma. Eu vou me provar aqui dentro pra que vocês, aí fora, consigam entender que eu falhei, errei e eu sou homem o suficiente e não sou um moleque, por mais que pareça, de colocar o pé no chão, colocar a mão na consciência e saber que eu falei uma coisa terrível, que não se fala em rede nacional nem em lugar nenhum. Então, eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom?”, afirmou.

Bruna: acho que eu tô com piolho de verdade, gente

Lari: se tu tiver eu também vou tá

