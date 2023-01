Bebê gigante nasce com mais de 7 kg e mãe precisa ser submetida à cirurgia

Maior Estado do país em extensão territorial, maior que muitos países ao redor do mundo, o Amazonas tem, desde o início da semana, um outro número recorde para se orgulhar: o de ser o lar e território de nascimento do maior bebê do mundo. Isso porque, na terça-feira (17), veio ao mundo, no Hospital Padre Colombo, em Parintins, a 370 km de Manaus, um menino com o registro de 7,328 kg. As informações são do jornal “A Crítica”, de Manaus.

De acordo com a publicação, a mãe do menino, registrado como Angerson, descobriu que o filho tinha um tamanho maior que a média em sua última consulta antes de dar à luz, na última terça (17), quando estava com 40 semanas de gestação. O tamanho do bebê obrigou a encaminhá-la para uma cesárea pela equipe médica. Na avaliação feita logo após o parto, o menino não apresentou qualquer problema de saúde.

Cleidiane Santos dos Santos, 27, moradora da cidade no interior do estado, a mãe do menino gigante, tem mais cinco filhos, todos nascidos em tamanho normal. Ela diz que foi surpreendida pelo tamanho do recém-nascido, mas que se tranquilizou ao saber que ele estava bem. “Eu não esperava essa surpresa, eu pensei que seriam quatro quilos, mas veio sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando forças e me tratando muito bem, desde quando eu entrei aqui, se não fossem eles, eu não sei o que seria de mim. Então eu agradeço cada um”, disse a mãe em depoimento à Secretaria Estadual de Saúde.

A obstetra que liderou a cesariana, Artemisia Pessoa, contou que Cleidiane chegou ao hospital depois de já ter apresentado alguns problemas de saúde durante o pré-natal. Ao fazer um ultrassom, a equipe atestou que Angerson era um bebê GIG (Grande Para a Idade Gestacional), o que provocou uma mudança no plano de parto para se adaptar ao tamanho da criança. “Ele está recebendo uma assistência intensiva da equipe de neonatologia, que está responsável pelos cuidados. A gente só tem alegria, satisfação e gratidão por ter dado tudo certo nesse caso, nessa situação de risco, uma situação rara que também acabou surpreendendo a gente, porque a gente estava imaginando até um bebê em torno de seis quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa” contou a profissional também em entrevista ao órgão.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou em nota sobre o parto que Angerson é “o maior bebê” já registrado nos hospitais do Amazonas, mas não deu detalhes sobre a fonte da informação.