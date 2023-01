Brasil tem quase 3.700 obras paradas na área da educação, diz ministro

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou nesta terça-feira (10/1) que o Brasil tem quase 3.700 obras paralisadas na área da educação. Segundo ele, a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é retomar todas as obras, seguindo critérios do que a retomada vai representar em termos de recursos financeiros.

“Quase 3.700 obras paralisadas. Temos também por região. A determinação é retomar todas, claro que com critérios do que vai representar a atualização de todas essas obras em termos de recursos, para que a gente possa apresentar ao presidente”, disse Santana durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

De acordo com o ministro, as obras paradas serão retomadas de forma “imediata”. Já sobre as obras na área da educação que estão inacabadas, o governo ainda espera o término de um levantamento detalhado sobre elas para definir as próximas ações.

“Todas as decisões serão tomadas pelo presidente com ministros e a área econômica para saber o que está previsto no orçamento e o que vai precisar ser suplementado para garantir a retomada. As obras que estão paralisadas nós queremos retomar de imediato. As obras inacabadas vai ser preciso um estudo mais detalhado sobre elas”.

