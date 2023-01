Câmera de segurança flagra roubo de moto em plena luz do dia, em Rio Branco; vídeo

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o exato momento em que uma mulher é assaltada em plena luz do dia na região central de Rio Branco.

De acordo com os dados de data e horário fixados no vídeo, o caso ocorreu nesta quinta-feira (5), às 13h19. Já segundo relatos nos compartilhamentos do vídeo, o roubo aconteceu nas proximidades do Banco Santander.

Nas imagens, é possível ver quando a mulher para com a moto em uma fila de carros, aparentemente quando o sinal fecha, e um homem se aproxima. Ele a aborda com o que parece ser uma arma, rouba a moto e parte em disparada. Toda a ação é muito rápida.

Veja o vídeo: