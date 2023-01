Choro e imagens de tirar o fôlego: Miss Acre e Brasil Juvenil, Giovanna Thomas abre álbum de 15 anos

Miss Acre e Brasil Juvenil 2020, a acreana Giovanna Thomas abriu seu álbum de 15 anos com exclusividade para a coluna Douglas Richer, do site ContilNet. A festa aconteceu no Espaço A e reuniu noventa convidados íntimos da debutante na capital acreana.

Na ocasião, foram homenageadas duas pessoas muito importantes na trajetória de vida da modelo, dona Aparecida, que cuidou da Giovanna desde bebê, e a outra pessoa homenageada foi a Meyre Manaus pela trajetória de vida de Miss. Giovanna entregou rosas vermelhas como símbolo de gratidão e respeito às homenageadas. Veja o vídeo:

A festa restrita, somente para pessoas mais próximas da vida da modelo (família e amigos) foi recheada de emoções e momentos especiais. A aniversariante ficou surpresa ao chegar no luxuoso evento preparado para os pais Simone Winter e Vanderlei Thomas, Giovanna não esperava uma festa tão linda.

Gio teve dois momentos na pista, um deles foi a tradicional valsa com o pai. Na companhia de Vanderlei Thomas, a modelo dançou o clássico “Valse d’amor” e recebeu homenagem do pai, que emocionou os convidados contando a trajetória da acreana, que aos 3 anos já falava “quando crescer quero ser Miss e modelo”. Em outro momento a mãe de Giovanna, Simone Winter, ressaltou as qualidades da filha e falou da importância de Deus na sua vida e que ela deve seguir três passos fundamentais na vida: 1º Ter Deus na sua vida, 2º Honrar pai e mãe e o 3º Ter sabedoria nas escolhas de vida. O segundo momento de Giovanna na pista foi ao lado dos amigos.

A cerimônia do evento ficou por conta de Darcy Morais, o bolo pelas mãos de Jeane Almeida e decoração com o tema “Jardim Encantado” feita por Tina, da Festina Showroom. O evento aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022.

Veja os cliques exclusivos cedidos para a coluna: