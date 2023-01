Coluna do Moises: Léo de Brito no Ministério da Educação e Andréa Zílio na comunicação do TJAC; veja tudo!

Vivas para Socorro Poersch

Socorro Poersch mudou de idade na quarta-feira (6) e, para a data não passar em branco, reuniu um grupo de amigos em sua casa para uma tertúlia pra lá de animada. A noite seguiu em ritmo de festa ao som do Dj Alessandro! Veja que esteve por lá:

Parabéns, Marajoana de Xangô

Aniversariante do dia 6 de janeiro, Marajoana de Xangô ganhou festão surpresa dos seus filhos e suas filhas de santo. Sacerdotisa da Tenda de Umbanda Luz da Vida, Marajoana é a expressão de amor e fé em uma mulher forte e inspiradora. Que os Orixás estejam sempre a te acompanhar. Felicidade!

Felicidade, Luciana!

Nesta sexta-feira (13) a bela odontóloga Luciana Doimo apagou a velinhas. Querida como ela é recebeu várias homenagens de legião de amigos. Ela merece!

Em terras lusitanas

A acadêmica do curso de letras na Ufac, Queren Castro está curtindo uns dias em Portugal. Sempre estilosa e bela, tem mostrando um pouco das belezas do país que também amamos.

Yoga

Além de excelente comunicadora, Priscila Viudes transformou outra paixão em profissão. Professora de yoga, ela é sócia do Samauma Shala Yoga, um lugar aconchegante, cheio de carinho, bom gosto e competência. Com muita leveza e competência, Priscila conduz o lugar junto a Fabyola Bessa.

Comunicação do TJAC

Finalizando uma gestão exitosa e cheia de grandes resultados para o Judiciário acreano, a desembargadora Waldirene Cordeiro, que presidiu o Tribunal de Justiça do Acre por dois anos, montou uma equipe competente e alinhada, entre elas, muitas mulheres que mostraram sua eficiência e trabalho.

***A comunicadora Andréa Zílio foi uma das profissionais que compôs o time de diretores do TJAC, e foi convidada a permanecer na função na próxima gestão, que será presidida por outra mulher competente, a desembargadora Regina Ferrari. Andréa Zílio deve atuar como Diretora de Informação Institucional do Poder Judiciário.

***Além disso, a profissional que busca se atualizar sempre e é bastante conectada com outros profissionais, foi convidada para compor o time de profissionais no Reboot 2023 – o maior seminário de marketing político e comunicação pública, que acontece nos próximos dias 2 e 3 de fevereiro, em Brasília. Ela também foi convidada para compor o time de profissionais que participam da Semana Acadêmica de Comunicação da Ufac, que será de 1 a 3 de março.



No MEC

Deputado Federal pelo Acre, Léo de Brito, vai assumir cargo no Ministério da Educação, a convite do Ministro da Educação, Camilo Santana.

***Leo de Brito é professor efetivo do curso de Direito da Universidade Federal do Acre desde 2007, tem mestrado na área de Relações Internacionais e está concluindo o doutorado na área de Direito pela UNB. Durante o mandato, foi presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Universidades.

***De Brito finaliza seu segundo mandato de deputado federal dia 31 de janeiro e a partir de fevereiro assume a função no MEC.

Streaming estatal

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cogita um projeto revolucionário para a arte brasileira. Um projeto apresentado pela transição, ainda em 2022, está sendo avaliado para a criação de uma plataforma de streaming, que ficaria sob o guarda-chuva competir com as gigantes do mercado, como a Netflix, o Globoplay e a Prime Video. A ideia é criar um serviço de streaming estatal e, portanto, gratuito.

Cine Teatro Recreio

“Me Chama que Eu Vou”, documentário, premiado em Gramado, dirigido por Joana Mariani faz um recorte bem humorado, revelador e carinhoso de um dos cantores mais queridos do Brasil: Sidney Magal, estreou nos cinemas brasileiros: 12 de janeiro.

***O documentário mostra a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal, traz uma visão ainda mais profunda da vida de Sidney Magal, o cantor e Sidney Magalhães, o marido e pai com participações da sua esposa Magali e do seu filho Rodrigo.

***Em Rio Branco o documentário está sendo exibido às 19h, no Cine Teatro Recreio. Fica em cartaz até quarta-feira (18). Ingresso no valor de 16 reais (inteiro) e 8 reais (meia). Compra antecipada pelo Pix: 68981120014.

Via Verde Shopping recebe o evento “Férias no País das Maravilhas”



O Via Verde Shopping, em parceria com a escola de danças Allegro, traz o espetáculo “País das Maravilhas”. O evento inicia nesta sexta-feira, 13, e encerra no domingo, 29. Os espetáculos são gratuitos e não precisa fazer inscrição para assisti-los.

Segundo Raquel Queiroz, sócia-proprietária da escola de danças Allegro, serão apresentadas algumas coreografias temáticas do universo Disney. “Teremos muitas músicas que remetem aos filmes da Disney, tais como: Aladdin, Mulan e Alice no País das Maravilhas, coreografadas no Ballet e Jazz”, conta Raquel.

Além disso, teremos oficinas gratuitas para as crianças nos dias 14 e 15, 21 e 22/01, sendo que para participar é necessário doar de 1kg de alimento não perecível. As inscrições para as oficinas devem ser feitas por intermédio do link: https://oferta.viaverdeshopping.com.br/pais-das-maravilhas.

Outros eventos



Ainda no clima de eventos infantis, dia 28, sábado, haverá a apresentação da Lúdica Cia da Arte, às 19h. Leve sua criança para um momento divertido no Via Verde Shopping.