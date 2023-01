De Sena Madureira, jovem de 15 anos concorre ao Miss Teen Acre; VÍDEO

Nasce uma news face na passarela acreana! Sheynna Gabrielly de Souza Dobbins, de 15 anos, é natural do município de Sena Madureira e uma das 19 candidatas ao título de Miss Teen Acre.

A modelo senamadureirense já carrega o título de Miss Piscina AABB, e também leva o município na disputa pelo título. O evento acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro, no hotel Terra Verde, em Rio Branco. “Se Deus quiser vamos fazer esse evento nos dias 11 e 12 de fevereiro, o primeiro dia vai ser uma preliminar do desfile”, destacou Sidney Lins, coordenador do evento Miss Teen Acre.

- Publicidade-

De acordo com o coordenador, os convites já começarão a ser vendidos na próxima semana no valor de $20 reais. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet acompanhou o ensaio técnico do desfile neste domingo (15) em frente ao Palácio Rio Branco e traz momentos exclusivos. Siga Sheynna no INSTAGRAM, clique AQUI!

Veja o ensaio técnico da candidata neste domingo: