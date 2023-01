Posse de Gladson vira produção cinematográfica recheada de efeitos e de emoção; assista

O governador Gladson Cameli (PP), que tomou posse para o seu segundo mandato no último dia 1 de janeiro, postou na noite desta segunda-feira (2), em suas redes sociais, uma produção cinematográfica digna de Hollywood sobre o dia da posse.

Com elementos que lembram um curta-metragem e recheado de emoção, o governador foi o protagonista do seu próprio filme.

“Ontem tomei posse do meu segundo mandato como governador, graças ao povo do meu amado estado do Acre que me reelegeu. Isso é a prova de que Deus realiza sonhos. Nunca duvide do que você é capaz de fazer”, escreveu o governador.

Assista o vídeo: