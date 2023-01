Prefeito de Rio Branco visita Regional Tancredo Neves e anuncia melhorias

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve nesta quarta-feira (11), na Regional Tancredo Neves, visitando obras, unidades de saúde e escolas. Pela manhã, o gestor iniciou a visita técnica pela quadra de esportes do Jorge Lavocat, onde observou a necessidade da

manutenção do espaço esportivo, que estava em situação de abandono há mais de 20 anos.

“Nós entendemos a importância desse espaço, conversamos com a comunidade que abraçou a ideia”, disse o diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Pedro Aragão.

- Publicidade-

Em seguida, o prefeito, acompanhado por secretários municipais e diretores, realizou uma

visita à Escola de Ensino Fundamental Ismael Gomes de Carvalho. Segundo a secretária

municipal de Educação, Nabiha Bestene, o prefeito faz questão de acompanhar de perto cada unidade de ensino da capital.

“Ele, como é o amigo da educação, já demonstrou isso através de vários feitos. Então, estamos aqui para ver o que realmente tem a escola e o que precisa”, afirmou.

Após a visita à escola, Tião Bocalom aproveitou para ver o funcionamento da creche municipal Jairo Júnior. O prefeito ficou feliz com o andamento da unidade, que atende 135 crianças de forma integral. Ele observou a presença de muitos brinquedos, salas de aulas coloridas e um freezer recheado de alimentos para a merenda escolar. A secretária enfatizou que para 2023 vem mais construções de creches, com um diferencial: a partir de agora elas também oferecerão salas de berçários.

“Nenhuma (creche) de Rio Branco ainda está funcionando de berçário, é um sonho do prefeito para nós fazermos.”

Saindo da creche, o prefeito seguiu para realizar a visita nas unidades de saúde da regional, começando pela Unidade de Saúde da Família (USF) Platilde Oliveira da Silva, onde constatou a necessidade de uma reforma e a destinação de mais profissionais de saúde, para melhorar a qualidade no atendimento. Além disso, a rua Rio de Janeiro, que dá acesso a USF, também está passando por uma grande revitalização.

“A Emurb está atuando na Rio de Janeiro e na Antônio Jucá, com os serviços de recuperação, drenagem, construção de bocas de lobo e um dreno de 33 metros para acabar, definitivamente, com o problema de alagações e esgoto estourado. Em seguida, entraremos com a terraplanagem e pavimentação”, explicou o diretor de Obras da Emurb, Abdel Derze.

Além dessas ruas, o subsecretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Giuliano Ribeiro, explicou que as demais regionais também passam por melhorias.

“A Seinfra tem trabalhado em cima de projetos na regional. Só em pavimentação para o

Montanhês, temos R$ 6 milhões em processo de licitação, e no Jorge Lavocat, algo próximo a R$ 6 milhões, que está em análise para poder dar andamento na pavimentação das ruas”, esclareceu.

A seguir, o prefeito Tião Bocalom seguiu para a Unidade de Saúde da Família (USF) Elpídio

Moreira Souza, que desde 2012 não recebia reforma, foi o que explicou a secretária municipal de Saúde (Semsa), Sheila Andrade.

“Tem muita coisa para ser feita, não só ao nível de estrutura física, mas também ao nível de profissionais, melhorando os atendimentos… essa é a proposta da prefeitura”, enfatizou.

Já na parte da tarde, o gestor iniciou a visita pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Tancredo Neves. De acordo com o secretário em exercício da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Francisco Bezerra, em breve o Centro irá para outro endereço, a fim de oferecer um espaço maior e mais adequado para o atendimento. O secretário enfatizou a relevância do prefeito estar realizando a visita.

“O olho dele é clínico, ele chega e vê tudo. Então, é de suma importância ele estar indo nos

equipamentos e vendo o que precisa ser melhorado e mudado”, disse.

Desde a semana passada, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de

Cuidados com a Cidade (SMCCI), lançou o mega mutirão de limpeza e substituição de 100% da iluminação para lâmpadas de led.

“Tenho certeza que em breve 100% da nossa cidade estará contemplada, não só com a

limpeza pública, mas também com iluminação de led”, afirmou o secretário da SMCCI, Joabe Lira.

Já era quase noite quando o prefeito seguiu para a Quadra Coberta Francisca Alves Leite, no bairro Xavier Maia. Chegando lá, viu a animação dos jovens que jogavam futebol e enfatizou a importância de seguir realizando a manutenção dos espaços de lazer da capital.

“Já foi feita a reforma do alambrado, manutenção da mureta, entorno, calçada e estrutura

metálica, tudo por volta de R$180 mil, oriundo de recurso próprio. Mais uma vez a prefeitura, junto a Seinfra, trazendo dignidade para a população”, declarou o diretor de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Hassan Derze.

O prefeito Tião Bocalom se mostrou feliz e satisfeito com o dia de visita à Regional Tancredo Neves. Segundo ele, esse momento foi importante para acompanhar de perto o que está bom e o que precisa ser melhorado, que só é possível saber indo até os locais e ouvindo a população.

“Vamos construir mais uma unidade de saúde na região, além de outra creche, seguiremos

recuperando muitas ruas. Muito trabalho já fizemos e continuaremos”, disse.