Prefeitura de Rio Branco corrige vazamento de água na rua José Magalhães

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco

(Saerb), identificou na última segunda-feira (9), um ponto de vazamento na rua José

Magalhães, nas proximidades do Horto Florestal e prontamente solucionou o problema.

O serviço contou com a parceria da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco

(EMURB), visto que no local há um grave problema de drenagem.

Segundo Carlos Gardel, responsável pela equipe do Saerb, o serviço não interferiu no

abastecimento de água. “O serviço ocorreu já na manhã de segunda-feira, assim que

fomos informados do ocorrido, e não comprometeu o abastecimento da região. O

vazamento é algo normal e foi corrigido rapidamente, sem prejuízos à população”,

explicou.