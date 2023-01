Radialista acreano coloca nome do filho em homenagem a Messi e Marília Mendonça

O radialista acreano Aldejane Pinto comunicou que será pai pela segunda vez. Vem aí o Lionel – Léo. Ianca Costa, sua mulher, está grávida de quatro meses. Aldejane já têm Paulo César, de 12 anos, e vibrou com a chegada de mais um integrante à família.

Questionado por este colunista se o nome do filho é uma homenagem ao jogador argentino Lionel, o radialista confirmou e disse que é uma mistura. O apelido do bebê é uma homenagem à Marília Mendonça: ”Sim, e o Léo da Marilia Mendonça. Sou fã dos dois”.

Em contato com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, Aldejane contou que o gênero do bebê foi revelado ontem: “Ianca e eu estamos felizes, que venha com saúde”.

Veja fotos cedidas com exclusividade para nossa coluna: