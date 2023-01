VÍDEO: bolsonaristas retirados de acampamento no QG do Exército são levados para ginásio da Polícia Federal

A ação cumpriu decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a tomada de medidas para acabar com acampamentos golpistas após atos terroristas com invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.

- Publicidade- Os bolsonaristas que estavam no acampamento nesta segunda ocuparam mais de 50 ônibus e, inicialmente, foram levados para a Superintendência da PF. No começo da tarde, foram encaminhados ao ginásio, onde formaram uma longa fila e passam por triagem(veja vídeo).